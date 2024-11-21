И мы туда же: сравнительный тест смартфонов Realme 13+ 5G и Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

И мы туда же: сравнительный тест смартфонов Realme 13+ 5G и Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4GКакой это уже по счёту такой сравнительный тест в рунете?
Внешний вид
Смартфоны Realme 13+ 5G и Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G одинаковые по размеру. Realme чуть уже и тоньше, но буквально на доли миллиметра, так что можно не обращать на это внимание.
Сама внешность, как мне кажется, симпатичнее у Realme — интересная текстура на спинке, более привлекательный набор цветов.
С другой стороны, у Xiaomi более «фирмовый» чехол в комплекте, тогда как у Realme — просто прозрачный силиконовый, который обычно рублей за 80–120 купить можно. Конечно хорошо, что он есть в комплекте (и лично мне такие чехлы нравятся, я и на свой личный Samsung Galaxy S24 Ultra такой купил), но всё же вариант от Xiaomi интереснее.
У обоих телефонов все кнопки находятся на правом боку: «качелька» громкости и питание. USB-C порт снизу, а сверху — 3,5-мм разъём для подключения наушников.
Главное отличие: у Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G имеется ИК-порт и стандартное приложение «Mi пульт» для управления бытовой техникой. У Realme, к сожалению, такого порта нет.
Экраны и интерфейс
Какой-то глобальной разницы между экранами смартфонов нет. Разрешение одинаковое, диагональ — тоже, как и максимальная частота обновления. Чуть различается пиковая яркость, но на деле это несущественно. Лично мне нравится цветопередача у смартфонов и Realme, и Xiaomi, так что и тут я бы не стал отдавать предпочтение кому-то.
|Realme 13+ 5G
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|557/1,83 кд/м2
|481/1,91 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|95%
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,32-5,25
|4,73
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500K
|6500-7500K
А вот интерфейс у Realme более лаконичный, тогда как у Xiaomi куча лишнего, и есть даже реклама. Устанавливаешь, допустим, приложение — и тебе показывают экран его якобы «проверки», где, конечно же, будет какая-то реклама. И такого у Xiaomi много, к сожалению.
Так что, Realme 13+ 5G в любом случае получает «плюсик» за чистоту и лаконичность интерфейса.
Производительность и автономность
Realme 13+ 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 Energy, тогда как Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G — на MediaTek Helio G99 Ultra. Я думаю, не только обзорщики, но и вы в этих медиатековских «деменциях» плохо разбираетесь. Но можете взглянуть на графики замеров производительности ниже — по сути, это Snapdragon 7 Gen 3, только от Медиатека. Даже с учётом того, что за Realme 13+ 5G в российской сетевой рознице ломят 30 тысяч рублей, это неплохая производительность. А уж за 21-23 тысячи, если заказывать из Китая, так и вообще отличная.
А вот Helio G99, хоть ты к нему индекс Ultra лепи, хоть Ultimate — это хороший процессор... для смартфонов за 12-18 тысяч рублей. Но российские торгаши из сетевой розницы почему-то просят за него те же 30 тысяч, и это за версию с 256 ГБ памяти.
То ли российское представительство Xiaomi (которое делает вид, что его не существует, а смартфоны импортируются параллельным импортом) сошло с ума с запросами, то ли руководители сетевых магазинов считают, что Redmi Note с маянезиком в виде завышенной цены скушают с любым процессором, но, по сути, Redmi Note 13 Pro 4G 12/256 ГБ — это самый «овощной» (медленный) смартфон за 30 тысяч рублей. Это настолько позорище, что даже Samsung (!) Galaxy A35 на Exynos 1380 за те же деньги оказывается быстрее в той же официальной рознице.
Другое дело, что такое безумие с ценами на Redmi Note 13 Pro 4G — оно только в России. В Китае (если заказывать на AliExpress или Ozon Global) это просто дешёвенький смартфон за 13-18 тысяч рублей, и вот под таким соусом к его быстродействию уже нет вопросов. Но у российских сетевиков — имеем что имеем.
По тротлингу смартфоны различаются не сильно, но у Xiaomi ситуация получше, особенно при длительном тестировании — 30 минут. За 15–20 минут разницы в тротлинге не будет.
Но то, что Xiaomi теряет меньше производительности под экстремальной нагрузкой из-за нагрева, не отменяет того, что он медленнее сам по себе. Даже в 30-минутном тесте минимальная производительность Realme 13+ 5G оказалась выше максимальной у Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G.
Удивительнее то, что Xiaomi со своим довольно экономичным процессором и OLED по автономности... ну, на уровне других смартфонов с 5000 мАч, но не лучших их представителей — всяких Infinix и Tecno, которые не блещут временем работы от аккумулятора. Только Infinix и Tecno, отмечу, будут на более быстрых и более прожорливых MediaTek Dimensity 8200, а не на Helio G99, который обязан тише ехать и дальше быть (дольше работать).
Realme в общем и целом одни из лучших на сегодня по энергоэффективности со стандартными 5000 мАч в аккумуляторе, поэтому и 13+ 5G выглядит молодцом и уступает по времени работы только смартфонам с 5000 мАч. Но тут приятно другое — перед нами, похоже, первый процессор MediaTek среднего уровня, который не жрёт экстремально много энергии. Dimensity 8200 прожорливые, Dimensity 9000, 9200 и 9300 это вообще погибель в сравнении с Snapdragon 8 Gen 2, 8s Gen 3 и 8 Gen 3. А тут — в меру быстрый и экономичный процессор. Короче, присматривайтесь и к другим смартфонам на Dimensity 7300, скорей всего, будут тоже экономичными.
Камера
С технической точки зрения основная камера в Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G намного круче, чем в Realme 13+ 5G: тут тебе более крупный (а значит, и более качественный) 200-мегапиксельный сенсор Samsung HM6, как у Realme 11 Pro+ или у более дорогого Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G. Соответственно, с таким большим сенсором есть хороший задел под цифровой зум, и сверхширик, которого у Realme вообще нет.
Проблема в том, что с дохлым архаичным процессором (Helio G99 вышел в 2022 г., но он представляет собой более экономичную модификацию на базе Helio G90T, который был ещё в Redmi Note 8 Pro и который вышел в 2019 г. — и даже в 2019 г. не был люксовым процессором) камера в Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G «не едет» на все деньги.
Ну, кроме цифрового зума: фото с увеличением и правда у Xiaomi получаются более качественными. Ну и сверхширик да — лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
В остальном, у нас тут странный пример того, что физически менее качественная камера Sony LYT-600 (переименованный японскими маркетологами сенсор IMX882, который был в Realme GT Neo 6, Xiaomi Poco F6, Realme 12 Pro, Vivo V40 Lite 5G, iQOO Z9 5G) с более толковыми алгоритмами съёмки выжимает качество выше, чем более крутая камера, к которой прикрутили древний Helio G99. Даже с учётом того, что смартфоны на Медиатеках фотографируют хуже, чем на Snapdragon (кроме топовых Vivo X100 Pro, разве что), смартфон на новом Медиатеке > смартфон на старом Медиатеке, по качеству съёмки.
То же можно сказать и про селфи. Главная проблема Xiaomi — получить чёткий кадр на селфи-камеру практически нереально. Большинство снимков что я делал получались размазанными, приходилось снимать по 3-4 одинаковых снимка, чтобы было из чего выбрать.
У Realme лучше и чёткость, и цветопередача.
С видео ситуация двоякая. Realme 13+ 5G умеет снимать в 4K/30, тогда как Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G максимум в Full HD. При этом Full HD в 30 кадрах в секунду у Xiaomi чётче само по себе, чем Full HD у Realme. А видео в 60 к/с, снятое на ходу на Xiaomi получается очень дёрганым из-за гуляющего фокуса. Цветопередача в видео всё-таки лучше у Realme.
© Примеры видео на Realme 13+ 5G
© Примеры видео на Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
В ночной видеосъёмке цветопередача у смартфонов плюс-минус одинаковая, но за счёт съёмки в 4K у Realme всё же выигрыш.
Конкуренты
|Realme 13+ 5G
|Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
|Tecno Camon 30
|Poco X6
|Операционная система
|Android 14 + Realme UI 5.0
|Android 13 + HyperOS
|Android 14 + HIOS14
|Android 13 + HyperOS
|Экран
|6,67’’, 1080х2400 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
|6,67’’, 1080х2400 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 395 ppi
|6,8’’, 1080х2436 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 393 ppi
|6,67’’, 1220х2712 пикс., 20:9, AMOLED 120 Гц, 446 ppi
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7300 Energy
|MediaTek Helio G99 Ultra, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|MediaTek Helio G99 Ultimate, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, 4х Cortex-A78 2,4 ГГц + 4х Cortex-A55 1,95 ГГц
|Графика
|Mali-G615 MC2
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Adreno 710
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|12 Гбайт
|8/12 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|256 Гбайт
|256/512 Гбайт
|Связь
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac/6), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou
|5G, NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная двойная: 50 Мп f/1,8 + 2 Мп, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Основная тройная: 200 Мп f/1,7 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп ("макро") f/2,4, качество видео: до 1080@60 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,4
|Основная двойная: 50 Мп f/1,9 + 2 Мп, качество видео: до 1440@30 FPS, фронтальная: 50 Мп
|Основная тройная: 64 Мп f/1,8 + 8 Мп f/2,2 (сверхширик) + 2 Мп ("макро") f/2,4, качество видео: до 2160@30 FPS, фронтальная: 16 Мп f/2,5
|Аккумулятор
|5000 мАч
|5000 мАч
|5000 мАч
|5100 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|67 Вт
|70 Вт
|67 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|нет
|нет
|нет
|Размеры
|161,7х74,7х7,6 мм
|161,1х75х8 мм
|165,3х75,3х7,7 мм
|161,2х74,3х8 мм
|Масса
|185 г
|188 г
|195 г
|181 г
|Класс защиты
|IP65
|IP54
|IP53
|IP54
|Цена
|от 30 тысяч рублей
|от 30 тысяч рублей
|от 20 тысяч рублей
|от 23 тысяч рублей
Tecno Camon 30
Пока Realme тратит все свои силы на конкурентную борьбу с Xiaomi, их обоих понемногу начинает съедать Tecno. Да, в сетевых магазинах РФ Tecno Camon 30 (не Pro, а обычный) стоит 20 тысяч рублей. Но Tecno открыла оф.магазины в РФ на Ozon и Wildberries, и там этот же смартфон стоит... ну, в данный момент 15.5 тысяч рублей. Ладно, потом перерисуют на 17-18 тысяч, скорей всего. Но я вам напоминаю, что за Realme 13+ 5G и Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G официалы ломят по 30 (!) тысяч рублей. За такие же 256 ГБ-версии.
У Realme 13+ 5G, конечно, процессор на 15% быстрее и съёмка видео/фото ночью чуть-чуть качественнее. И автономность намного лучше (у Tecno она на уровне Xiaomi или чуть хуже). Но всё таки мы говорим о том, что один смартфон в оф.рознице стоит 15-17 тысяч рублей, а второй — 30-32 тысячи рублей. Я не вижу существенных причин доплачивать 13 тысяч рублей за такие отличия, честно говоря.
Xiaomi Poco X6
Если всё же производительности Tecno вам маловато, то можете обратить внимание на Poco X6 — этот смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, что примерно соответствует производительности MediaTek Dimensity 7300 Energy в Realme 13+ 5G. В данный момент Poco X6 стоит в DNS всего 26 тысяч рублей, а без скидки цена — 28 тысяч.
У Poco X6 уже выше разрешение экрана, видеосъёмка возможна аж в 4K, ну и раз уж я это вспоминал — есть ИК-порт.
Разве что, Poco, по сути, тот же Xiaomi, а потому «замусоренность» интерфейса здесь тоже на месте.
Итого
Вот чего не хотелось бы делать, в отличие от продажных обзорщиков — так это улюлюкать, мол, «Хе-хе, вы только посмотрите, как Realme уделал Xiaomi во всём!». Давайте лучше без эмоций и предвзятости обозначим вот что:
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Xiaomi дико обнаглели с ценами на смартфоны в России. Я не знаю, закладывают ли в цены процент на чёрную икру менеджерам, или моральную компенсацию за обиды Украины на Xiaomi, или ещё что-то. Но просто помните, что Redmi Note 13 Pro 4G на AliExpress и Ozon Global (такой же смартфон глобальной версии с Google-сервисами) стоит от 13 до 18 тысяч рублей за 8/256 ГБ версию, а в сетевых магазинах РФ эта цена превращается... превращается цена... в 30 тысяч рублей! Это насколько же нужно обнаглеть, чтобы взять и наварить цену на ровном месте в два раза? И это не штучный смартфон наподобие Xiaomi 14 Ultra, где затраты на сертификацию и продажу малого количества этой модели существенно бьют по цене — это смартфон класса «популярнее некуда» и он без того высокомаржинальный. Но в России то ли ритейлеры, то ли Xiaomi задирают цену на смартфон в 2 раза.
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Realme 13+ 5G в России тоже стоит 30 тысяч рублей. А в Китае он стоит 21-23 тысячу рублей. Против 13-18 тысяч у Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G с доставкой из Китая. Смекаете?
Из этого следует, что Realme меньше задирают свои цены на смартфоны в оф.рознице РФ (если Xiaomi накрутили доплату в 13-15 тысяч рублей, то Realme — в 8-9 тысяч рублей. И, если взглянуть на китайские цены, ничего удивительного в том, что Realme за 22 тысячи рублей лучше Xiaomi, который стоит 14-15 тысяч рублей, нет.
Стоит ли покупать Redmi Note 13 Pro 4G за 13-16 тысяч рублей на Ali и Ozon Global? Да, стоит — можете, конечно, и Tecno Camon 30 5G купить (если он не подорожает в оф.магазине на WB свыше 18 тысяч рублей), но Xiaomi по-своему хорош и своих денег стоит. А все остальные смартфоны в этом бюджете хуже.
Стоит ли покупать Realme 13+ 5G с доставкой из Китая за 22 тысячи рублей? Ну-у-у... такое себе. Он, конечно, неплох в целом — работает очень долго (самый выносливый среди смартфонов с 5000 мАч), фотографирует неплохо, по скорости работы тоже нормальный. Но за 24-25 тысяч из Китая можно заказать Xiaomi 13T, в котором камера как минимум не хуже (чуть-чуть лучше), есть оптический зум, сверхширокоугольная камера, водозащита и т.д. Да, разряжается он быстрее, но плюсы перевешивают.
А если вы собираетесь покупать смартфон в DNS, Ситилинке, М.Видео, МТС или другой сетевой рознице и выбираете между Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G за 30 тысяч рублей и Realme 13+ 5G за 30 тысяч рублей, то Xiaomi при таких раскладах абсолютно неконкурентоспособен. Это смартфон, который стоит в Китае 13-15 тысяч рублей и адекватная цена для него в РФ в оф.рознице — ну, порядка 20-22 тысяч рублей, но не больше. И то, что российских покупателей приучили, что «любой Xiaomi — топ за свои деньги, можете брать не глядя», это огромная проблема — китайцы этим воспользовались и теперь брать Xiaomi не глядя (в российских сетевых магазинах, по крайней мере) — это очень большая ошибка и переплата в 15 тысяч рублей даже в случае с бюджетным смартфоном.
А вот по китайским ценам Xiaomi по-прежнему топ, но и Realme по китайским ценам своих денег стоит. А по российским Realme, в случае с 13+ 5G и Redmi Note 13 Pro 4G, оказывается выгоднее.
Вот такие многоэтажные сложные выводы в сравнительном теста, с оговорочками «зависит от того, где и по какой цене покупать» И поменьше слушайте желторотых YouTube-блогеров, у которых «ну, тут всё понятно» и «всё однозначно» в сравнениях смартфонов — они озвучивают эти посылы не для вашей выгоды, а чтобы лизнуть рекламный отдел какого-то определённого производителя, которого они впаривают в видеоролике.