И мы туда же: сравнительный тест смартфонов Realme 13+ 5G и Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Если всё же производительности Tecno вам маловато, то можете обратить внимание на Poco X6 — этот смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, что примерно соответствует производительности MediaTek Dimensity 7300 Energy в Realme 13+ 5G. В данный момент Poco X6 стоит в DNS всего 26 тысяч рублей, а без скидки цена — 28 тысяч.

У Poco X6 уже выше разрешение экрана, видеосъёмка возможна аж в 4K, ну и раз уж я это вспоминал — есть ИК-порт.

Разве что, Poco, по сути, тот же Xiaomi, а потому «замусоренность» интерфейса здесь тоже на месте.

Итого

Вот чего не хотелось бы делать, в отличие от продажных обзорщиков — так это улюлюкать, мол, «Хе-хе, вы только посмотрите, как Realme уделал Xiaomi во всём!». Давайте лучше без эмоций и предвзятости обозначим вот что:

Xiaomi дико обнаглели с ценами на смартфоны в России. Я не знаю, закладывают ли в цены процент на чёрную икру менеджерам, или моральную компенсацию за обиды Украины на Xiaomi, или ещё что-то. Но просто помните, что Redmi Note 13 Pro 4G на AliExpress и Ozon Global (такой же смартфон глобальной версии с Google-сервисами) стоит от 13 до 18 тысяч рублей за 8/256 ГБ версию, а в сетевых магазинах РФ эта цена превращается... превращается цена... в 30 тысяч рублей! Это насколько же нужно обнаглеть, чтобы взять и наварить цену на ровном месте в два раза? И это не штучный смартфон наподобие Xiaomi 14 Ultra, где затраты на сертификацию и продажу малого количества этой модели существенно бьют по цене — это смартфон класса «популярнее некуда» и он без того высокомаржинальный. Но в России то ли ритейлеры, то ли Xiaomi задирают цену на смартфон в 2 раза.

Realme 13+ 5G в России тоже стоит 30 тысяч рублей. А в Китае он стоит 21-23 тысячу рублей. Против 13-18 тысяч у Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G с доставкой из Китая. Смекаете?

Из этого следует, что Realme меньше задирают свои цены на смартфоны в оф.рознице РФ (если Xiaomi накрутили доплату в 13-15 тысяч рублей, то Realme — в 8-9 тысяч рублей. И, если взглянуть на китайские цены, ничего удивительного в том, что Realme за 22 тысячи рублей лучше Xiaomi, который стоит 14-15 тысяч рублей, нет.

Стоит ли покупать Redmi Note 13 Pro 4G за 13-16 тысяч рублей на Ali и Ozon Global? Да, стоит — можете, конечно, и Tecno Camon 30 5G купить (если он не подорожает в оф.магазине на WB свыше 18 тысяч рублей), но Xiaomi по-своему хорош и своих денег стоит. А все остальные смартфоны в этом бюджете хуже.

Стоит ли покупать Realme 13+ 5G с доставкой из Китая за 22 тысячи рублей? Ну-у-у... такое себе. Он, конечно, неплох в целом — работает очень долго (самый выносливый среди смартфонов с 5000 мАч), фотографирует неплохо, по скорости работы тоже нормальный. Но за 24-25 тысяч из Китая можно заказать Xiaomi 13T, в котором камера как минимум не хуже (чуть-чуть лучше), есть оптический зум, сверхширокоугольная камера, водозащита и т.д. Да, разряжается он быстрее, но плюсы перевешивают.

А если вы собираетесь покупать смартфон в DNS, Ситилинке, М.Видео, МТС или другой сетевой рознице и выбираете между Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G за 30 тысяч рублей и Realme 13+ 5G за 30 тысяч рублей, то Xiaomi при таких раскладах абсолютно неконкурентоспособен. Это смартфон, который стоит в Китае 13-15 тысяч рублей и адекватная цена для него в РФ в оф.рознице — ну, порядка 20-22 тысяч рублей, но не больше. И то, что российских покупателей приучили, что «любой Xiaomi — топ за свои деньги, можете брать не глядя», это огромная проблема — китайцы этим воспользовались и теперь брать Xiaomi не глядя (в российских сетевых магазинах, по крайней мере) — это очень большая ошибка и переплата в 15 тысяч рублей даже в случае с бюджетным смартфоном.

А вот по китайским ценам Xiaomi по-прежнему топ, но и Realme по китайским ценам своих денег стоит. А по российским Realme, в случае с 13+ 5G и Redmi Note 13 Pro 4G, оказывается выгоднее.

Вот такие многоэтажные сложные выводы в сравнительном теста, с оговорочками «зависит от того, где и по какой цене покупать» И поменьше слушайте желторотых YouTube-блогеров, у которых «ну, тут всё понятно» и «всё однозначно» в сравнениях смартфонов — они озвучивают эти посылы не для вашей выгоды, а чтобы лизнуть рекламный отдел какого-то определённого производителя, которого они впаривают в видеоролике.