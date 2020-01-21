Названы первые бюджетные смартфоны на новейшем игровом процессоре

Во-первых, объявление сделал глава Realme. В Twitter он написал, что смартфон компании будет одним из первых аппаратов, которые выйдут на Snapdragon 720G. Руководитель компании также поделился изображением устройства. Полностью его на тизере не видно, но как минимум ясно, что смартфон получит двойную селфи-камеру в вырезе экрана.

Во-вторых, ровно то же самое сказал вице-президент Xiaomi. По его словам, компания будет одной из первых, кто выпустит смартфон на последнем чипсете Qualcomm. Топ-менеджер перечислил три платформы для аппаратов, которые скоро должны выйти. Это Snapdragon 865, Snapdragon 765G и Snapdragon 720G. На первом процессоре, скорее всего, будут работать флагманы Xiaomi Mi 10, на втором, по слухам, смартфон под брендом Poco, а на третьем — Redmi Note 9 Pro. Но это пока неподтверждённая информация.