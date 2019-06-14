Названы первые смартфоны Xiaomi на Android 10

В нём всего 11 моделей. Это, конечно, флагманские устройства: недавно выпущенные Redmi K20 Pro и Redmi K20, Mi 9 и Xiaomi 9 SE. Кроме них новый андроид получат и прошлогодние смартфоны: Mi 8, Mi 8 Explorer Edition и Mi 8 Pro, а также Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Для всех этих устройств обновление придёт в четвёртом квартале текущего года.

В первом квартале следующего года Android 10 получат и Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Журналисты предполагают, что стабильная версия фирменной оболочки MIUI на базе нового Android выйдет почти для всех моделей в конце этого года.