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Опубликовано 19 января 2025, 06:00
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Названы плюсы AirPods Max с «устаревшим» разъемом Lightning

Их всё ещё продают
Хотя Apple сняла с производства AirPods Max с разъемом Lightning в пользу версии с USB-C, вы все еще можете найти оригинальную модель в таких западных магазинах, как Amazon, Best Buy и Target, на наших маркетплейсах тоже можно найти данные экземпляры. Вот три причины, по которым версия Lightning может быть правильным выбором для вас, по крайней мере по версии редакторов 9to5mac.
Названы плюсы AirPods Max с «устаревшим» разъемом Lightning

© Apple

Одинаковая производительность: версии Lightning и USB-C обеспечивают одинаковое качество звука, время автономной работы и возможности.

Лучше для пользователей iPhone 14 или более ранних версий: если у вас iPhone 14 или более ранней модели, версия Lightning может оказаться более подходящей, поскольку она использует тот же порт для зарядки, что и ваш телефон.

Экономия: версия Lightning часто дешевле — на Западе цены на нее начинаются от 399 долларов, по сравнению с моделью USB-C, которая стоит 449 долларов. В РФ разница тоже заметная.

Кроме того, версия Lightning поддерживает проводное подключение с помощью кабеля Lightning-to-3,5 мм, что может быть полезно для устройств с разъемами для наушников. С другой стороны, версия USB-C предлагает новые цветовые решения, такие как фиолетовый и оранжевый, но не имеет возможности проводного подключения.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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