Названы плюсы AirPods Max с «устаревшим» разъемом Lightning

Одинаковая производительность: версии Lightning и USB-C обеспечивают одинаковое качество звука, время автономной работы и возможности.

Лучше для пользователей iPhone 14 или более ранних версий: если у вас iPhone 14 или более ранней модели, версия Lightning может оказаться более подходящей, поскольку она использует тот же порт для зарядки, что и ваш телефон.

Экономия: версия Lightning часто дешевле — на Западе цены на нее начинаются от 399 долларов, по сравнению с моделью USB-C, которая стоит 449 долларов. В РФ разница тоже заметная.

Кроме того, версия Lightning поддерживает проводное подключение с помощью кабеля Lightning-to-3,5 мм, что может быть полезно для устройств с разъемами для наушников. С другой стороны, версия USB-C предлагает новые цветовые решения, такие как фиолетовый и оранжевый, но не имеет возможности проводного подключения.