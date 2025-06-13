Названы плюсы и минусы 8 самых продаваемых смартфонов на Ozon

За 6 тыс. руб. покупатель получает 4/128 ГБ памяти, что редкость для этой ценовой категории. Устройство обеспечивает хорошую производительность, достойную камеру и регулярные обновления Android, что отличает его от «ноунейм"-брендов и б/у устройств. Однако отсутствие NFC (в отличие от Poco C75) является небольшим недостатком, но, по словам Харитонова, это «мелочи».

Средний ценовой сегмент (10−30 тыс. руб.)

В этой категории покупатели обращают внимание не только на объем памяти, но и на такие параметры, как поддержка NFC, высокая частота обновления экрана и быстрая зарядка. Лидеры продаж: Redmi Note 14, POCO X7 Pro и realme C75.

Redmi Note 14