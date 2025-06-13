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Опубликовано 13 июня 2025, 14:23
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Названы плюсы и минусы 8 самых продаваемых смартфонов на Ozon

Обзоры популярных смартфонов этого года
Обзор, подготовленный на основе данных маркетплейса Ozon для «Российской газеты», раскрыл предпочтения покупателей смартфонов за первые пять месяцев 2025 года в России — список основан на реальных покупках. Анализ дополнен комментариями главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова.
Названы плюсы и минусы 8 самых продаваемых смартфонов на Ozon

© Ferra.ru

Бюджетные смартфоны (до 10 тыс. руб.)

В бюджетном сегменте покупатели отдают предпочтение моделям с большим объемом памяти. Лидеры продаж: realme Note 60, realme Note 60X и Redmi Note 13C.

realme Note 60

Названы плюсы и минусы 8 самых продаваемых смартфонов на Ozon

© realme

Евгений Харитонов называет её «счастливым исключением» в сегменте:

realme Note 60 — счастливое исключение, потому что на пару с Poco C75 это буквально лучший дешевый смартфон. С нормальными дисплеем и камерой, достойной скоростью работы и автономностью

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

За 6 тыс. руб. покупатель получает 4/128 ГБ памяти, что редкость для этой ценовой категории. Устройство обеспечивает хорошую производительность, достойную камеру и регулярные обновления Android, что отличает его от «ноунейм"-брендов и б/у устройств. Однако отсутствие NFC (в отличие от Poco C75) является небольшим недостатком, но, по словам Харитонова, это «мелочи».

Средний ценовой сегмент (10−30 тыс. руб.)

В этой категории покупатели обращают внимание не только на объем памяти, но и на такие параметры, как поддержка NFC, высокая частота обновления экрана и быстрая зарядка. Лидеры продаж: Redmi Note 14, POCO X7 Pro и realme C75.

Redmi Note 14

Названы плюсы и минусы 8 самых продаваемых смартфонов на Ozon

© Xiaomi

Смартфоны Xiaomi традиционно популярны в России, и Redmi Note 14 не стал исключением. Харитонов отмечает, что эта модель отошла от привычной для серии формулы «камера в приоритете»:

Теперь это уже смартфон не с формулой «камера в приоритете», а «всего понемногу и автономность выше средней.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Устройство оснащено процессором Helio G99, который обеспечивает сбалансированную производительность, и аккумулятором на 5500 мАч. Популярность модели обусловлена не только характеристиками, но и доступностью: на маркетплейсах цена за версию 8/256 ГБ начинается от 11,5 тыс. руб., что делает её крайне конкурентоспособной.

POCO X7 Pro

Названы плюсы и минусы 8 самых продаваемых смартфонов на Ozon

© Xiaomi

Эта модель ориентирована на пользователей, ценящих высокую производительность. Харитонов высоко оценивает её характеристики:

В сравнении с аналогичными по цене смартфонами на маркетплейсах он, неловко сказать, в два раза быстрее.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Смартфон оснащён процессором MediaTek Dimensity 8400, аккумулятором на 6000 мАч и поддерживает быструю зарядку (0−100% за 45 минут). Дополнительным преимуществом является влагозащита IP68, редкая для этого сегмента. Однако камера и энергоэффективность уступают некоторым конкурентам. Тем не менее, за 22 тыс. руб. на маркетплейсах POCO X7 Pro остаётся одним из лучших предложений 2025 года.

realme C75

Названы плюсы и минусы 8 самых продаваемых смартфонов на Ozon

© realme

Этот смартфон выделяется влагозащитой IP68. Харитонов отмечает: «realme C75 — тонкий и легкий смартфон, менее всего 8 мм толщины при аккумуляторе в 5800 мАч». Однако устаревший процессор Helio G92 Max и бюджетная камера ограничивают его возможности. Изначально высокая цена (16 тыс. руб.) сдерживала продажи, но снижение до 12−14 тыс. руб. привело к росту популярности. Устройство нашло свою нишу благодаря акценту на влагозащиту.

Субфлагманы (до 70 тыс. руб.)

Субфлагманы предлагают производительность, близкую к топовым моделям, но по более доступной цене. Лидеры продаж: POCO F7 Ultra и Samsung Galaxy S24.

POCO F7 Ultra

Названы плюсы и минусы 8 самых продаваемых смартфонов на Ozon

© Xiaomi

Эта модель привлекает мощным процессором Snapdragon 8 Elite и доступной ценой (от 45 тыс. руб.). Харитонов хвалит её за «выдающуюся производительность, очень яркий дисплей, долгую работу от аккумулятора». Однако камеры уступают конкурентам, а процессор склонен к перегреву при высоких нагрузках, что может привести к временной блокировке функций. Несмотря на это, POCO F7 Ultra остаётся отличным выбором для геймеров и тех, кто ищет мощный смартфон по разумной цене.

Samsung Galaxy S24

Названы плюсы и минусы 8 самых продаваемых смартфонов на Ozon

© Samsung

Компактный флагман Samsung остаётся популярным благодаря сочетанию размеров, производительности и бренда. Харитонов подчёркивает: «Galaxy S24 — единственный широко известный и продающийся повсеместно в России компактный флагман на Android». Устройство оснащено ярким дисплеем, быстрым процессором Snapdragon 8 Gen 3 и имеет влагозащиту. Однако небольшой аккумулятор (4000 мАч) и склонность к нагреву ограничивают его возможности. Тем не менее, компактность и удобство использования делают его уникальным в своём классе.

Флагманские смартфоны (дороже 70 тыс. руб.)

В премиум-сегменте безоговорочно лидируют iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые сочетают популярность в СМИ и высокие продажи. Харитонов отмечает:

iPhone 16 Pro/Pro Max по-прежнему лучшие по качеству записи видео смартфоны на рынке, одни из лучших по материалам корпуса и качеству/яркости дисплеев

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Несмотря на медленную зарядку и отсутствие некоторых функций, характерных для Android-флагманов, iPhone сохраняет популярность благодаря экосистеме Apple, стабильной работе Face ID и высокой ликвидности на вторичном рынке. Покупатели выбирают iPhone не только за характеристики, но и за престиж и привычку, несмотря на ограничения, такие как заблокированные приложения банков и NFC-платежи в России