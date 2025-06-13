Названы плюсы и минусы 8 самых продаваемых смартфонов на Ozon

Названы плюсы и минусы 8 самых продаваемых смартфонов на OzonОбзоры популярных смартфонов этого года
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Бюджетные смартфоны (до 10 тыс. руб.)
В бюджетном сегменте покупатели отдают предпочтение моделям с большим объемом памяти. Лидеры продаж: realme Note 60, realme Note 60X и Redmi Note 13C.
realme Note 60
Евгений Харитонов называет её «счастливым исключением» в сегменте:
realme Note 60 — счастливое исключение, потому что на пару с Poco C75 это буквально лучший дешевый смартфон. С нормальными дисплеем и камерой, достойной скоростью работы и автономностью
За 6 тыс. руб. покупатель получает 4/128 ГБ памяти, что редкость для этой ценовой категории. Устройство обеспечивает хорошую производительность, достойную камеру и регулярные обновления Android, что отличает его от «ноунейм"-брендов и б/у устройств. Однако отсутствие NFC (в отличие от Poco C75) является небольшим недостатком, но, по словам Харитонова, это «мелочи».
Средний ценовой сегмент (10−30 тыс. руб.)
В этой категории покупатели обращают внимание не только на объем памяти, но и на такие параметры, как поддержка NFC, высокая частота обновления экрана и быстрая зарядка. Лидеры продаж: Redmi Note 14, POCO X7 Pro и realme C75.
Redmi Note 14
Смартфоны Xiaomi традиционно популярны в России, и Redmi Note 14 не стал исключением. Харитонов отмечает, что эта модель отошла от привычной для серии формулы «камера в приоритете»:
Теперь это уже смартфон не с формулой «камера в приоритете», а «всего понемногу и автономность выше средней.
Устройство оснащено процессором Helio G99, который обеспечивает сбалансированную производительность, и аккумулятором на 5500 мАч. Популярность модели обусловлена не только характеристиками, но и доступностью: на маркетплейсах цена за версию 8/256 ГБ начинается от 11,5 тыс. руб., что делает её крайне конкурентоспособной.
POCO X7 Pro
Эта модель ориентирована на пользователей, ценящих высокую производительность. Харитонов высоко оценивает её характеристики:
В сравнении с аналогичными по цене смартфонами на маркетплейсах он, неловко сказать, в два раза быстрее.
Смартфон оснащён процессором MediaTek Dimensity 8400, аккумулятором на 6000 мАч и поддерживает быструю зарядку (0−100% за 45 минут). Дополнительным преимуществом является влагозащита IP68, редкая для этого сегмента. Однако камера и энергоэффективность уступают некоторым конкурентам. Тем не менее, за 22 тыс. руб. на маркетплейсах POCO X7 Pro остаётся одним из лучших предложений 2025 года.
realme C75
Этот смартфон выделяется влагозащитой IP68. Харитонов отмечает: «realme C75 — тонкий и легкий смартфон, менее всего 8 мм толщины при аккумуляторе в 5800 мАч». Однако устаревший процессор Helio G92 Max и бюджетная камера ограничивают его возможности. Изначально высокая цена (16 тыс. руб.) сдерживала продажи, но снижение до 12−14 тыс. руб. привело к росту популярности. Устройство нашло свою нишу благодаря акценту на влагозащиту.
Субфлагманы (до 70 тыс. руб.)
Субфлагманы предлагают производительность, близкую к топовым моделям, но по более доступной цене. Лидеры продаж: POCO F7 Ultra и Samsung Galaxy S24.
POCO F7 Ultra
Эта модель привлекает мощным процессором Snapdragon 8 Elite и доступной ценой (от 45 тыс. руб.). Харитонов хвалит её за «выдающуюся производительность, очень яркий дисплей, долгую работу от аккумулятора». Однако камеры уступают конкурентам, а процессор склонен к перегреву при высоких нагрузках, что может привести к временной блокировке функций. Несмотря на это, POCO F7 Ultra остаётся отличным выбором для геймеров и тех, кто ищет мощный смартфон по разумной цене.
Samsung Galaxy S24
Компактный флагман Samsung остаётся популярным благодаря сочетанию размеров, производительности и бренда. Харитонов подчёркивает: «Galaxy S24 — единственный широко известный и продающийся повсеместно в России компактный флагман на Android». Устройство оснащено ярким дисплеем, быстрым процессором Snapdragon 8 Gen 3 и имеет влагозащиту. Однако небольшой аккумулятор (4000 мАч) и склонность к нагреву ограничивают его возможности. Тем не менее, компактность и удобство использования делают его уникальным в своём классе.
Флагманские смартфоны (дороже 70 тыс. руб.)
В премиум-сегменте безоговорочно лидируют iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые сочетают популярность в СМИ и высокие продажи. Харитонов отмечает:
iPhone 16 Pro/Pro Max по-прежнему лучшие по качеству записи видео смартфоны на рынке, одни из лучших по материалам корпуса и качеству/яркости дисплеев
Несмотря на медленную зарядку и отсутствие некоторых функций, характерных для Android-флагманов, iPhone сохраняет популярность благодаря экосистеме Apple, стабильной работе Face ID и высокой ликвидности на вторичном рынке. Покупатели выбирают iPhone не только за характеристики, но и за престиж и привычку, несмотря на ограничения, такие как заблокированные приложения банков и NFC-платежи в России