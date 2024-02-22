Названы плюсы и минусы камерофона Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

В комплекте с Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G вы получаете зарядку на 67 Вт, чехол. На экране у смартфона сразу же с завода есть защитная плёнка. Правда, влагозащиты у него никакой нет, а корпус сделан из пластика.

Дисплей у Redmi Note 13 Pro 5G имеет диагональ 6,7 дюйма, матрицу OLED, частоту обновления 120 Гц. Также у телефона нет проблем с ШИМом.

Что касается процессора, то на новинке стоит Snapdragon 7S Gen 2. Это на самом деле переименованный и разогнанный Snapdragon 6 Gen 1. Набирает Snapdragon 7S Gen 2 в AnTuTu 590 тысяч баллов. При выполнении повседневных задач смартфон будет работать очень быстро, для игр тоже в целом он подойдёт, только запускаться они в основном будут на средних настройках.