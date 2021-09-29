Названы плюсы и минусы новейшего смартфона среднего класса Sony Xperia 10 III

Далее - об экране. Оптимизации дисплея под игры и видео, как обещал Sony, нет. То есть при просмотре YouTube или запуске игр по бокам остаются чёрные полосы - картинка не заполняет полностью экран. Чтобы убрать в игровых проектах чёрную полосу внизу, нужно вместо управления жестами включить управление тремя кнопками. Частота обновления дисплея - всего 60 Гц, а сенсора - 120 Гц, и в этом он проигрывает многим устройствам средней ценовой категории. Кроме того, здесь установлена автоматическая регулировка яркости и есть ШИМ.

По внешнему виду по сравнению с iPhone 12 Pro воспринимается новинка скорее как "лопата". Материал "рамки" Xperia 10 III - пластик, но довольно качественный, а задняя часть изготовлена из стекла.

Звук смартфона ведущему не понравился. Во-первых, здесь моно, а не стерео, а во-вторых, качество воспроизведения оставляет желать лучшего.

А вот сканер отпечатков пальцев по сравнению с моделями прошлого года, по словам Евгения, стал лучше. Да, он работает не так быстро, но зато точно.

Во время игр телефон заметно нагревается, но при этом ничего не "вылетает". В целом играть на нём можно, но будут небольшие просадки кадров.

К достоинствам модели Евгений Макаров отнёс камеры (основная, широкоугольная, телеобъектив, фронтальная). В том смысле, что все они работают и отличаются неплохой функциональностью. Но снимают все эти камеры не очень хорошо и качественные снимки на этот аппарат - это скорее исключение.

В целом Sony Xperia 10 III за 30 тысяч рублей однозначно уступает по функциональности другим смартфонам той же ценовой категории: Samsung А52 или OnePlus Nord 2. При этом визуально он выглядит хорошо, работает длительное время без подзарядки. Ценители у этого аппарата точно найдутся, заключает ведущий.