Названы плюсы и минусы рекордно тонкого смартфона HONOR Magic V3 в сравнении с Samsung

Названы плюсы и минусы рекордно тонкого смартфона HONOR Magic V3 в сравнении с SamsungИ др. конкурентами
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Хотя Samsung преуспевает в качестве видео, Honor выделяется в ночной фотосъемке и возможностях зума. Оба устройства примерно равны по общему качеству фотографий, а дисплей Samsung демонстрирует более высокую пиковую яркость только при ярком солнечном свете. Magic V3 также лучше справляется с теплом при интенсивном использовании.
Несмотря на схожесть цен в розничной продаже, устоявшееся присутствие Samsung позволяет удерживать более низкие цены на маркетплейсах. Однако по мере стабилизации рынка и сокращения ценового разрыва Magic V3, вероятно, начнет набирать популярность, особенно потому, что это первый складной смартфон, который по размеру в сложенном состоянии сравнивается с обычными моноблоками, считает эксперт.
Российский рынок складных смартфонов мал сам по себе, а ещё меньше в нём доля Fold-смартфонов в сравнении с Flip-смартфонами. И почти монопольно на нём господствует Samsung. Но даже если принимать во внимание все вышедшие в мире складные смартфоны за 2023−2024 гг., Honor Magic V3 среди них будет выглядеть одним из лучших. А наиболее грозные соперники этой новинки и Самсунгов — Vivo X Fold 3 и Google Pixel 9 Pro Fold — являются эксклюзивом китайского и американского рынков и, хоть и поставляются в Россию штучно, даже близкой популярности среди покупателей не завоюют из-за экстремально высоких цен и почти полного отсутствия в продаже.