Названы плюсы и минусы рекордно тонкого смартфона HONOR Magic V3 в сравнении с Samsung

Хотя Samsung преуспевает в качестве видео, Honor выделяется в ночной фотосъемке и возможностях зума. Оба устройства примерно равны по общему качеству фотографий, а дисплей Samsung демонстрирует более высокую пиковую яркость только при ярком солнечном свете. Magic V3 также лучше справляется с теплом при интенсивном использовании.

Несмотря на схожесть цен в розничной продаже, устоявшееся присутствие Samsung позволяет удерживать более низкие цены на маркетплейсах. Однако по мере стабилизации рынка и сокращения ценового разрыва Magic V3, вероятно, начнет набирать популярность, особенно потому, что это первый складной смартфон, который по размеру в сложенном состоянии сравнивается с обычными моноблоками, считает эксперт.