Названы плюсы и минусы складного смартфона Galaxy Z Fold 3 по итогам первого знакомства

Названы плюсы и минусы складного смартфона Galaxy Z Fold 3 по итогам первого знакомстваВедущий Rozetked поделился мнением по поводу новинки
Прежде всего, это защита от воды и пыли, а также возможность использования двух типов стилуса.
С точки зрения дизайна, как отмечает блогер, телефон смотрится "сложно". Поверхность корпуса - матовая и приятная на ощупь. Вес и толщина уменьшились. Но в целом Максим не заметил особых преобразований во внешнем виде смартфона.
Добавилась к новой модели камера, расположенная под экраном. Она снимает, правда, хуже, чем фронтальная, но все равно это шаг вперёд в плане усовершенствования телефона. Остальные камеры остались примерно такими же, как в прошлой версии Fold. Но дизайн задних камер, по мнению Максима, раньше был солиднее.
Появилась удобная для пользователей функция - возможность фотографировать на правой стороне экрана, а на левой просматривать снимки. Интерфейс, по словам ведущего, также стал удобнее.
В целом новая модель, как заключил блогер, не сильно отличается от предшествующей, но добавленные функции - безусловно, полезны.