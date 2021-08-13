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Сегодня в 17:06

Названы плюсы и минусы складного смартфона Galaxy Z Fold 3 по итогам первого знакомства

Ведущий Rozetked поделился мнением по поводу новинки
Максим Хорошев рассказал об улучшенной модели линейки Fold. Производители по сравнению с прошлой версией Fold 2 добавили некоторые функции.
Названы плюсы и минусы складного смартфона Galaxy Z Fold 3 по итогам первого знакомства

Прежде всего, это защита от воды и пыли, а также возможность использования двух типов стилуса.

С точки зрения дизайна, как отмечает блогер, телефон смотрится "сложно". Поверхность корпуса - матовая и приятная на ощупь. Вес и толщина уменьшились. Но в целом Максим не заметил особых преобразований во внешнем виде смартфона.

Названы плюсы и минусы складного смартфона Galaxy Z Fold 3 по итогам первого знакомства

Добавилась к новой модели камера, расположенная под экраном. Она снимает, правда, хуже, чем фронтальная, но все равно это шаг вперёд в плане усовершенствования телефона. Остальные камеры остались примерно такими же, как в прошлой версии Fold. Но дизайн задних камер, по мнению Максима, раньше был солиднее.

Появилась удобная для пользователей функция - возможность фотографировать на правой стороне экрана, а на левой просматривать снимки. Интерфейс, по словам ведущего, также стал удобнее.

В целом новая модель, как заключил блогер, не сильно отличается от предшествующей, но добавленные функции - безусловно, полезны.