Названы плюсы и минусы складного смартфона Galaxy Z Fold 3 по итогам первого знакомства

Добавилась к новой модели камера, расположенная под экраном. Она снимает, правда, хуже, чем фронтальная, но все равно это шаг вперёд в плане усовершенствования телефона. Остальные камеры остались примерно такими же, как в прошлой версии Fold. Но дизайн задних камер, по мнению Максима, раньше был солиднее.

Появилась удобная для пользователей функция - возможность фотографировать на правой стороне экрана, а на левой просматривать снимки. Интерфейс, по словам ведущего, также стал удобнее.

В целом новая модель, как заключил блогер, не сильно отличается от предшествующей, но добавленные функции - безусловно, полезны.