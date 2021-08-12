Названы плюсы и минусы смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra спустя полгода использования

То же самое с играми. Необходимо помнить, что телефон в любом случае будет сильно нагреваться и в некоторых играх нельзя будет выполнять различные действия на максимальных настройках. Поэтому для игр стоит купить другой смартфон.

По поводу камеры блогер сказал, что качество при съёмке на 4К очень неплохое, звук при этом даже лучше, чем на других телефонах. А из минусов - при плохом освещении получаются не очень хорошие фото и видео. Понравилось Максиму и то, как снимает при использовании зума камера.

В комплект здесь, кстати, уже не входят ни зарядка, ни наушники. А с точки зрения дизайна смартфон смотрится довольно выигрышно, по словам ведущего. Но по размерам и весу он подойдёт не всем: очень толстый и тяжёлый.

Заряжается устройство быстро: полностью - за 60 минут. По автономности особых изменений блогер не заметил.

В целом Максим советует покупать именно S21 Ultra, а не S21 или S21+. Тем более что на него сейчас цена уже снизилась.