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Названы плюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ по итогам первого обзора

Смартфон оценили по нескольким основным параметрам
На YouTube-канале «808» рассмотрели новинку компании Xiaomi - смартфон Redmi Note 11 Pro+.
Названы плюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ по итогам первого обзора

Ведущий канала «808» Ким Коршунов назвал главные особенности Xiaomi Redmi Note 11 Pro+. Прежде всего, новый смартфон имеет узнаваемый квадратный дизайн, а также является самый доступным на данный момент мобильным устройством с зарядкой 120 Вт, одним из самых дешёвых телефонов 2021 года.

  1. Распаковка. Вместе с устройством владелец получает скрепку для открытия слота для SIM-карт, силиконовый чехол, зарядный блок на 120 Вт, провод. То есть покупаете вы далеко не просто один телефон.
  1. Дизайн. Несколько напоминает iPhone 13. Кроме того, здесь есть разъём 3,5 мм для гарнитуры, стереодинамики, ИК-порт (позволяет управлять домашними устройствами - например, телевизором), сканер отпечатков пальцев. Также есть возможность расширить объём памяти с помощью microSD. Радует и задний корпус с антибликовым покрытием. Что важно - сам по себе Redmi Note 11 Pro+ довольно большой, поэтому стоит его посмотреть сначала вживую - в магазине.
  1. Аккумулятор и время зарядки. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч. В комплекте с аппаратом, как уже упоминалось, идёт 120-ваттная зарядка, которая, к слову, одна из самых быстрых в мире. Что интересно - функцию быстрой зарядки необходимо включать вручную, а это всё-таки отнимает время. Для предотвращения перегрева здесь также есть отдельная технология - система жидкостного охлаждения. Через 10 минут зарядился Redmi Note 11 Pro+ только на 52 процента, за 15 минут - на 76 процентов, за 18 минут - на 90 процентов.
Названы плюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ по итогам первого обзора
  1. «Начинка». В аппарате установлен процессор Dimensity 920 (6 нм), система - Android 11. Есть варианты комплектации с объёмом оперативной памяти на 6 или 8 ГБ, а накопителя - на 128 или 256 ГБ. Популярные игровые проекты запустить на нём точно получится, что является несомненным плюсом.
  1. Экран. У смартфона 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.
  1. Камеры. Есть возможность быстро включить камеру, а ещё разрешение 108 МП необходимо вновь устанавливать самостоятельно, как и в случае с быстрой зарядкой. Это не особо удобно.
  1. Дополнительные интересные функции. Наличие NFC, влагозащиты, стереодинамиков JBL с Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6. Ещё из достоинств - отдельный разговорный динамик и динамик внешний.
Источник: 808
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