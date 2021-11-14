Названы плюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ по итогам первого обзора

Ведущий канала «808» Ким Коршунов назвал главные особенности Xiaomi Redmi Note 11 Pro+. Прежде всего, новый смартфон имеет узнаваемый квадратный дизайн, а также является самый доступным на данный момент мобильным устройством с зарядкой 120 Вт, одним из самых дешёвых телефонов 2021 года.

Распаковка. Вместе с устройством владелец получает скрепку для открытия слота для SIM-карт, силиконовый чехол, зарядный блок на 120 Вт, провод. То есть покупаете вы далеко не просто один телефон.

Дизайн. Несколько напоминает iPhone 13. Кроме того, здесь есть разъём 3,5 мм для гарнитуры, стереодинамики, ИК-порт (позволяет управлять домашними устройствами - например, телевизором), сканер отпечатков пальцев. Также есть возможность расширить объём памяти с помощью microSD. Радует и задний корпус с антибликовым покрытием. Что важно - сам по себе Redmi Note 11 Pro+ довольно большой, поэтому стоит его посмотреть сначала вживую - в магазине.