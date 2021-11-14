Названы плюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ по итогам первого обзора

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Названы плюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ по итогам первого обзораСмартфон оценили по нескольким основным параметрам
На YouTube-канале «808» рассмотрели новинку компании Xiaomi - смартфон Redmi Note 11 Pro+.
Ведущий канала «808» Ким Коршунов назвал главные особенности Xiaomi Redmi Note 11 Pro+. Прежде всего, новый смартфон имеет узнаваемый квадратный дизайн, а также является самый доступным на данный момент мобильным устройством с зарядкой 120 Вт, одним из самых дешёвых телефонов 2021 года.
- Распаковка. Вместе с устройством владелец получает скрепку для открытия слота для SIM-карт, силиконовый чехол, зарядный блок на 120 Вт, провод. То есть покупаете вы далеко не просто один телефон.
- Дизайн. Несколько напоминает iPhone 13. Кроме того, здесь есть разъём 3,5 мм для гарнитуры, стереодинамики, ИК-порт (позволяет управлять домашними устройствами - например, телевизором), сканер отпечатков пальцев. Также есть возможность расширить объём памяти с помощью microSD. Радует и задний корпус с антибликовым покрытием. Что важно - сам по себе Redmi Note 11 Pro+ довольно большой, поэтому стоит его посмотреть сначала вживую - в магазине.
- Аккумулятор и время зарядки. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч. В комплекте с аппаратом, как уже упоминалось, идёт 120-ваттная зарядка, которая, к слову, одна из самых быстрых в мире. Что интересно - функцию быстрой зарядки необходимо включать вручную, а это всё-таки отнимает время. Для предотвращения перегрева здесь также есть отдельная технология - система жидкостного охлаждения. Через 10 минут зарядился Redmi Note 11 Pro+ только на 52 процента, за 15 минут - на 76 процентов, за 18 минут - на 90 процентов.
- «Начинка». В аппарате установлен процессор Dimensity 920 (6 нм), система - Android 11. Есть варианты комплектации с объёмом оперативной памяти на 6 или 8 ГБ, а накопителя - на 128 или 256 ГБ. Популярные игровые проекты запустить на нём точно получится, что является несомненным плюсом.
- Экран. У смартфона 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.
- Камеры. Есть возможность быстро включить камеру, а ещё разрешение 108 МП необходимо вновь устанавливать самостоятельно, как и в случае с быстрой зарядкой. Это не особо удобно.
- Дополнительные интересные функции. Наличие NFC, влагозащиты, стереодинамиков JBL с Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6. Ещё из достоинств - отдельный разговорный динамик и динамик внешний.
Источник: 808