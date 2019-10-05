Названы преимущества будущих китайских флагманов перед устройствами раскрученных брендов

От бренда Oppo ожидается модель Reno Ace. Сейчас известно, что она получит однокристальную систему Snapdragon 855 Plus, 48-мегапиксельную камеру и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Кроме того, смартфон будет иметь 3,5-мм разъёмы для наушников (что редкость для флагманов), стереодинамики, NFC и память UFS 3.0.

Бренд Realme выпустит модель X2 Pro. Она получит почти всё то же самое, что и Oppo Reno Ace, только датчик изображения у камеры окажется 64-мегапиксельным. Ценовая политика же у данных брендов более чем приемлемая.