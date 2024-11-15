Названы причины повышения спроса на iPhone 16 в России к декабрю

За последние три недели число клиентов, желающих обменять iPhone 15 на новинку, выросло на 27%. Также значительно увеличилось количество заявок на продажу подержанных iPhone 15, что свидетельствует о росте популярности нового устройства.

Один из ключевых факторов, повлиявших на повышение спроса, — это снижение цен на iPhone 16. Средняя стоимость начальной модели (128 ГБ) в «серых» каналах уменьшилась с 95 тыс. рублей до 71 тыс. рублей, что практически сравняло ее цену с iPhone 15 на «сером» рынке всего четыре месяца назад. Разница в цене между двумя поколениями составила всего 7−10 тыс. рублей, что делает более современную модель привлекательным вариантом.

Кроме того, россияне опасаются возможного ухудшения курса рубля к зиме 2024−2025 года, что может повлиять на стоимость iPhone 16. Ожидаемое введение маркировки смартфонов также может повысить цену на устройства.

К тому же, новая функция Apple Intelligence в iOS 18.1, поддерживаемая только на моделях iPhone 15 Pro/Pro Max и iPhone 16, подогревает интерес к новинке, особенно среди молодых пользователей в возрасте от 21 до 35 лет.