Названы причины резкого подорожания смартфонов в последние годы

Авторы вспомнили, что первым по-настоящему дорогим смартфоном был iPhone в 2007 году. Лидеры индустрии даже считали это безумием и пророчили Apple провал. Но люди стали покупать iPhone и делают это до сих пор. Постепенно Apple стала продавать свои устройства по ещё более высоким ценам. Вместе с купертиновцами поднимать цены на смартфоны начали и другие производители.

Аналитики рассказали, что смартфон со временем стал долгосрочной инвестицией. Кроме того, люди стали более отчётливо ощущать: они получают ровно то, за что платят.

Качество устройств с годами стало выше. Сегодняшние экраны намного больше и лучше, чем несколько лет назад, батареи более ёмкие, объём памяти выше, чипсеты могут конкурировать с процессорами для ноутбуков по мощности. В смартфонах теперь стоит больше антенн, чтобы работать с разными сетями по всему миру. Ну, и самое очевидное — устройства включают в себя много камер. Самые дорогие смартфоны и вовсе оснащены самыми новыми технологиями: гибкие экраны, различные датчики типа LiDAR и т.д. Иными словами, «умные» телефоны стали ещё «умнее» и технологичнее.