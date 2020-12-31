Названы признаки того, что смартфон взломан

По словам Мясоедова, признаками того, что с устройством не всё в порядке, являются медленная работа телефона, периодическая быстрая разрядка аккумулятора и «зависания».

Также эксперт сообщил, что вредоносное ПО в основном попадает на смартфон через интернет или проводное подключение к чужому компьютеру. Последнее может случиться, например, при диагностике смартфона в неофициальном сервисном центре.

Мясоедов отметил, что какое-то время может вообще не наблюдаться никаких признаков взлома. Насторожить в такой период могут только различные уведомления от приложений. «Например, вам могут приходить сообщения, что вы вошли в банк-клиент или пользуетесь социальной сетью, в то время как вы спите или занимаетесь другими делами», — сообщил эксперт. Но рано или поздно, смартфон начнёт подавать признаки взлома.