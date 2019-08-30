Названы производители, которые быстрее всех обновляют Android на смартфонах

Специалисты изучали смартфоны, вышедшие в период с третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019. Они проверяли, работало ли устройство на момент выхода на последней версии Android — 9, и как скоро было до неё обновлено.

Лучшим оказался бренд Nokia, который сейчас находится под крылом HMD Global. Почти 96% проверенных смартфонов Nokia сейчас работают под управлением Android 9 Pie.

На второе место аналитики поместили Samsung: 89% смартфонов компании получили Android 9 Pie. Третье место заняла китайская Xiaomi (84%), а четвёртое — Huawei (82%). На пятом с огромным отрывом оказалась Lenovo (43%).