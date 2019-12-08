Названы производители-лидеры в категории смартфонов высокого класса

Рыночная доля купертиновцев составила 52%. За ними следуют Samsung (25%) и Huawei (12%). Стоит отметить, что у Apple рост доли в третьем квартале только продолжился, и компания не столкнулась ни с какими препятствиями в захвате рынка.

Наиболее продаваемым смартфонов в категории устройств высокого класса стал iPhone XR. Также неплохо покупали Huawei Mate 30 и P30, но успешными они были в основном на китайском рынке.

Стоит отметить OnePlus, которые тоже вошли в пятёрку фаворитов списка, хоть и доля у бренда составила всего 2%. За ним следует LG с такой же двухпроцентной долей.