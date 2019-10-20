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Названы производители смартфонов, которые реже всего тормозят и зависают
Оценивали фирменные оболочки
Команда китайского бенчмарка Master Lu опубликовала рейтинг смартфонов с самой плавной работой прошивки. Как оказалось, лучше всего пользовательский интерфейс настроен у оболочки от Huawei — EMUI 10.
Рейтинг смартфонов составлен по итогам третьего квартала текущего года. Первое место списка по плавности работы занял аппарат Huawei Mate 30 Pro с указанной выше прошивкой EMUI 10. Второе — Nubia Red Devil 3S от ZTE с фирменной оболочкой Nubia UI. Третье — OnePlus 7 Pro с прошивкой Hydrogen OS.
Mydrivers.com
Что касается самих оболочек, то они в отдельном рейтинге расположились таким образом: первое место — EMUI 10, второе — Hydrogen OS, третье — Nubia UI.
MIUI 11 же поместили только на шестое место. Её тестировали на Xiaomi Mi 9 Pro 5G.
Mydrivers.com
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