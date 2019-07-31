Названы пять крупнейших производителей смартфонов в мире

В целом, в период с апреля по июнь поставки смартфонов по всему миру сократились. Реализовано было 331,8 миллиона аппаратов. Это почти на 2% меньше, чем было за аналогичный период в прошлом году (339,7 миллиона).

Лидер рынка — Samsung. За второй квартал компания поставила 76,9 миллиона смартфонов, заняв таким образом 23,2-процентную долю.

Второе место заняла китайская Huawei. Прессинг со стороны США не помешал компании отгрузить 58,7 миллиона устройств и занять долю в 17,7%.

На третьем месте приютилась Apple с 10,9-процентной долей. Поставки компании равны 36 миллионам штук.

Также в пятёрку лидеров попали Xiaomi и OPPO.