Названы пять лучших смартфонов для пожилых людей

Realme Note 50. Он стоит всего 7,5 тысяч рублей, но имеет 128 ГБ внутренней памяти. Также есть возможность расширения этой памяти при помощи накопителя. В комплекте со смартфоном вы сразу же на экране получите защитную плёнку, в коробке будет лежать чехол.

Tecno POVA Neo 3. Этот смартфон чуть мощнее, чем предыдущий, но и стоит дороже. Ещё один его плюс — большой аккумулятор на 7000 мА*ч. Из-за этого телефон сам по себе довольно большой и тяжёлый.

Xiaomi Redmi 13C. Оснащён он камерой на 50 МП, хорошим процессором, внутренней памятью на 128 ГБ. Есть поддержка двух SIM-карт, карты памяти.