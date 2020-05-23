Названы пять смартфонов с самыми быстрыми дисплеями

Что считать высокой частотой обновления экрана? Этот предел, конечно, будет расти, но пока можно сказать, что он должен составлять не менее 120 Гц. В приведённых же Playfuldroid смартфонах данный показатель ещё выше.

Первым в списке упоминается Sharp Aquos Zero 2. Он удивляет рекордными цифрами — 240 Гц. И является единственным в мире смартфоном с такими характеристиками. Впрочем, надо понимать, что показатель в 240 Гц достигнут хитрым путём: с помощью добавления промежуточных кадров.

Далее в рейтинге следует Nubia Red Magic 5G, который стал первым смартфоном с частотой обновления 144 Гц. К нему присоединяется Nubia Play с таким же показателем. Этот смартфон является одним из самых доступных в рейтинге.

Замыкают пятёрку iQOO Neo3 и iQOO Z1. У обеих моделей частота обновления экрана достигает 144 Гц.