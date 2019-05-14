Названы российские цены на телефоны ZTE c фронталкой на 32 Мп

Смартфоны компания представила в феврале на выставке MWC 2019. Устройства продолжают прошлогодние Blade V9 и V9 Vita. Новинки работают на восьмиядерном процессоре Helio P70. Топовая модель ZTE Blade V10 получила 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, младшая модель ZTE Blade V10 Vita — 2 или 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти.

Самое интересно у старшей модели — фронтальная камера на 32 Мп с интеллектуальной технологией Smart Selfie. Основная камера аппарата получила два модуля на 16 и 5 Мп и тоже функционирует на основе искусственного интеллекта.

Оба смартфона, согласно пресс-релизу, поступят в продажу уже в следующий понедельник. Их стоимость составит: 16 990 рублей за ZTE Blade V10; 8990 рублей за ZTE Blade V10 Vita (2 ГБ + 32 ГБ) и 10990 рублей за ZTE Blade V10 Vita (3 ГБ + 64 ГБ).