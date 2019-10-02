Названы российские цены первого бюджетного смартфона с 64 Мп от конкурента Xiaomi

Super AMOLED-экран устройства имеет диагональ 6,4 дюйма и разрешение 1080 x 2340 пикселей. Занимает 91,9% поверхности площади передней панели. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 712. Будет выпускаться в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней флэш-памяти. Можно расширить картой microSD на 256 ГБ.

Камера у Realme XT четверная. Состоит из датчиков изображения на 64 Мп, 8 Мп (ультраширик), 2 Мп (телефото) и сенсора глубины тоже на 2 Мп. Фронтальная камера в вырезе на экране у смартфона 16-мегапиксельная. Сканер отпечатков пальцев подэкранный.