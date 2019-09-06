Названы самые быстро дешевеющие флагманские смартфоны на Android

Как оказалось, смартфоны с Android пользователи «Яндекс.Маркета» выбирали в 82% случаев. 30% всех всех переходов по предложениям пришлись на устройства от Xiaomi, 19% — на Samsung, а 8% — на Honor. Самыми популярными оказались смартфоны линейки Xiaomi Redmi Note.

А вот рейтинг, который составили аналитике на основе изменения стоимости устройств в период с мая по август 2019 года: