Названы самые быстро дешевеющие флагманские смартфоны на Android

Как оказалось, смартфоны с Android пользователи «Яндекс.Маркета» выбирали в 82% случаев. 30% всех всех переходов по предложениям пришлись на устройства от Xiaomi, 19% — на Samsung, а 8% — на Honor. Самыми популярными оказались смартфоны линейки Xiaomi Redmi Note.
А вот рейтинг, который составили аналитике на основе изменения стоимости устройств в период с мая по август 2019 года:
- HUAWEI Mate 20 Pro, версия 6/128GB — подешевел почти на 24%, с 54 900 до 41 800 рублей.
- Xiaomi Redmi Note 7, версия 4/64GB — подешевел на 23%, с 15 900 до 12 250 рублей.
- Samsung Galaxy A8 (2018), версия 32GB — подешевел на 20%, с 18 300 рублей до 14 600 рублей.
- Honor 10, версия 4/64GB — подешевел на 18%, с 22 500 до 18 400 рублей.
- Xiaomi Redmi S2, версия 3/32GB — подешевел на 16%, с 10 000 до 8 400 рублей.