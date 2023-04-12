Названы самые быстрые смартфоны на Android за март этого года

Red Magic 8 Pro+ занял первое место в бенчмарке AnTuTu со средним результатом 1 308 126 баллов. За что нельзя не сказать спасибо его активному вентилятору охлаждения, который дал ему преимущество в производительности.

Vivo X90 Pro+ расположился прямо за ним со средним баллом 1 298 560. Он может похвастаться 6,78-дюймовым экраном 2K E6 с частотой обновления 120 Гц, пыле- и влагозащищенностью по стандарту IP68, а также модулем Zeiss с четырьмя камерами.

Mi 13 Pro, также работающий на базе Snapdragon 8 Gen 2, занял третье место со средним баллом 1 279 978. Он оснащен 6,73-дюймовым изогнутым экраном с также поддержкой частоты обновления 120 Гц. Модуль его камер может похвастаться объективами, настроенными профессиональным производителем камер Leica.