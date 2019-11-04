Названы самые быстрые смартфоны среднего класса
Первый список с флагманскими Android-смартфонами возглавил Vivo NEX 3 5G на платформе Snapdragon 855 Plus, с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Он заработал 482 917 баллов. На втором месте списка расположился аппарат от того же производителя — Vivo iQOO Po 5G (481 997 баллов). Третье место занял OnePlus 7T (481 784 балла).
Далее следуют OnePlus 7T Pro, ASUS ROG Phone 2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Black Shark 2 Pro, Realme X2 Pro, Meizu 16s Pro и Redmi K20 Pro Exclusive Edition.
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Что касается рейтинга смартфонов среднего класса, то тут первое место занял Honor 9X Pro на чипсете Kirin 810, с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти (299 194 балла). Младшая модель Honor 9X следует сразу за ним (291 690 баллов). На третьем месте расположился Honor 20S (290 936 баллов).
Далее в списке идут Redmi Note 8 Pro, Realme X2, OPPO Reno 2, Redmi K20, Xiaomi Mi 9 SE, Realme Q and Vivo X27.
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