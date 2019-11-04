Названы самые быстрые смартфоны среднего класса

Первый список с флагманскими Android-смартфонами возглавил Vivo NEX 3 5G на платформе Snapdragon 855 Plus, с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Он заработал 482 917 баллов. На втором месте списка расположился аппарат от того же производителя — Vivo iQOO Po 5G (481 997 баллов). Третье место занял OnePlus 7T (481 784 балла).

Далее следуют OnePlus 7T Pro, ASUS ROG Phone 2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Black Shark 2 Pro, Realme X2 Pro, Meizu 16s Pro и Redmi K20 Pro Exclusive Edition.