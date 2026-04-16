Названы самые частые недочёты в современных смартфонах

Опубликовано 16 апреля 2026, 16:36
Названы самые частые недочёты в современных смартфонахМегаФон выяснил
Оператор МегаФон протестировал более ста моделей смартфонов, которые продаются в России, и выяснил, какие технические проблемы встречаются чаще всего. Главный баг — низкая скорость передачи данных в сетях 3G и 4G. Он обнаружен у 68% устройств.
Ещё у 65% телефонов есть ошибки с объединением сигналов от вышек связи, из‑за чего скорость тоже падает.
В 60% гаджетов неправильно отображается информация о звонящей компании. Название может быть длинным, а на экране оно не прокручивается или показывает непонятные символы.
У 40% телефонов не настроены точки доступа (APN), поэтому они не могут автоматически подключиться к сети. У стольких же — плохой перевод меню на русский или его отсутствие в некоторых разделах.
Почти треть (31%) устройств работают нестабильно при высокой нагрузке на сеть. У 25% есть проблемы с гарантированной скоростью — видеозвонки и стриминг могут тормозить. У 14% — высокий уровень ошибок при передаче данных.