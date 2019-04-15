Названы самые горячие смартфоны

Он может разогреваться до 38,35°C во время работы. Второе место в рейтинге занял Nokia X7 2018 с 37,89°C, а третье — Smartisan Nut Pro 2 Special Edition с 37,45°C. Как правило, сильнее разогреваются флагманские модели с высокой производительностью.

Самым «холодным» смартфоном признали VivoY81. Его средняя температура – 26,69°C. Помимо этого, китайцы составили рейтинг лучших смартфонов с высокими средними температурами. Туда попали Nokia X7 2018, Nokia 7 Plus и Nokia 6.

Master Lu оценивал температуру смартфонов при помощи данных собственного Android-приложения. Таким образом, исследование не включало в себя устройства от Apple.