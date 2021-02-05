Названы самые любимые пользователями модели iPhone и iPad

Рейтинг удовлетворённости пользователей устройствами под управлением операционной системы iOS составили на основе отзывов с 1 по 31 января 2021 года.

В топ-10 попали три смартфона и семь планшетов. На первом месте оказался 12,9-дюймовый iPad Pro. Рейтинг удовлетворённости им составил 99,5%. Этот планшет занимает первое место уже четыре месяца подряд.

На втором месте расположился iPhone SE — 98,07%. На третьем — 9,7-дюймовый iPad Pro (98,06%). Далее следуют iPad mini4, iPad Pro 2, iPad Air 2, iPhone 6s Plus, iPad Pro 4, iPhone 6s, iPad 5.