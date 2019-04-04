Названы самые мощные Android-смартфоны по всему миру

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовала свой февральский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Речь идёт о смартфонах, доступных на международном рынке, этот рейтинг заметно отличается от версии для Китая.

В Китае смартфон Xiaomi Mi 9 лидировал с февраля, а на международной арене он появился только в марте и тоже возглавил рейтинг AnTuTu, набрав 371 423 балла. На втором месте расположился смартфон Samsung Galaxy S10 в американской версии с процессором Snapdragon 855, а версии Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S10e на базе Exynos 9820 смогли отвоевать лишь места с четвёртого по шестое.