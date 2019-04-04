Названы самые мощные Android-смартфоны по всему миру

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовала свой февральский рейтинг смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Речь идёт о смартфонах, доступных на международном рынке, этот рейтинг заметно отличается от версии для Китая.
В Китае смартфон Xiaomi Mi 9 лидировал с февраля, а на международной арене он появился только в марте и тоже возглавил рейтинг AnTuTu, набрав 371 423 балла. На втором месте расположился смартфон Samsung Galaxy S10 в американской версии с процессором Snapdragon 855, а версии Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S10e на базе Exynos 9820 смогли отвоевать лишь места с четвёртого по шестое.
Третье место досталось китайскому Vivo iQOO Monster тоже с Snapdragon 855. Затем идут Honor V20 и Huawei Mate 20 X на базе Kirin 980.
Интересно, что в рейтинг сумел попасть представленный буквально 26 марта Huawei P30 Pro. Он работает на Kirin 980 и занимает девятое место. На десятом расположился прошлогодний флагман Xiaomi Mi MIX 3. Это последний смартфон с прошлогодним процессором Snapdragon 845 в рейтинге AnTuTu.