Названы самые мощные смартфоны стоимостью до 16 тысяч рублей

В рейтинг вошли семь смартфонов с наилучшим соотношением цена/производительность. Для расчёта показателей использовали баллы устройств в AnTuTu и их официальную стоимость в Китае.

На первом месте оказался Honor 9X (в китайском варианте). Он стоит примерно $169. Второе место занял Redmi Note 8 Pro. Это ещё и достаточно популярный смартфон. Видимо, не зря.

На третьей позиции оказался Honor Play 4T. Далее следуют Redmi Note 8, Vivo Z5x, Vivo Z5, Vivo Y5s. В общем-то неудивительно, что такое рейтинг заняли устройства брендов Redmi, Honor и Vivo, известных своей бюджетной ценовой политикой.