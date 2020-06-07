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Названы самые новые смартфоны Honor с установленными сервисами Google
Вообще-то компании нельзя выпускать смартфоны с таким ПО
В мае прошлого года Huawei оказалась в «чёрном» списке министерства торговли США, что закрыло для компании и её суббренда Honor доступ к программному обеспечению Google. Huawei уже пришлось выпустить смартфоны без сервисов американской корпорации. Это, например, Mate 30 и P40. Однако кое-какие устройства компания смогла поставить с привычным пользователям ПО. В издании Playfuldroid! назвали самые новые смартфоны Honor с установленными сервисами Google.
Это Honor 9X Lite, Honor 8S и Honor 8A. Последние два появились в России ещё в прошлом году и стоят очень дёшево. Причина тому, что эти смартфоны поставляются с сервисами Google, простая — они были выпущены ещё до бана. Honor 8S и Honor 8A сейчас, например, приходят в Европу переименованными — с пометкой «(2020)», а Honor 9X Lite — это просто ребрендинг Honor 8X.
Отметим также, что в России из последних смартфонов Huawei с сервисами Google вышли Huawei Nova 5T, Huawei P Smart Z, Honor 20 Lite.