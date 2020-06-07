Названы самые новые смартфоны Honor с установленными сервисами Google

Это Honor 9X Lite, Honor 8S и Honor 8A. Последние два появились в России ещё в прошлом году и стоят очень дёшево. Причина тому, что эти смартфоны поставляются с сервисами Google, простая — они были выпущены ещё до бана. Honor 8S и Honor 8A сейчас, например, приходят в Европу переименованными — с пометкой «(2020)», а Honor 9X Lite — это просто ребрендинг Honor 8X.

Отметим также, что в России из последних смартфонов Huawei с сервисами Google вышли Huawei Nova 5T, Huawei P Smart Z, Honor 20 Lite.