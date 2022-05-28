Названы самые опасные для россиян мобильные вирусы

«В первом квартале 2022 года лидер рейтинга зловредов-вымогателей не изменился, им остался Pigetrl.a. После блокировки устройства он предлагает ввести код, но не даёт никаких вариантов для его получения. Более того, подпись "Код тебе никто не пришлёт!" свидетельствует о том, что это не ошибка автора зловреда. На самом деле код зашит в тело троянца. Подавляющее число атак этого троянца (94%) пришлось на Россию», — поведали в «Лаборатории Касперского».

Также стали распространяться мошеннические приложения с обещаниями социальных выплат. После их скачивания жертва переходит на поддельную страницу, где ей предлагают ввести личные данные и оплатить «комиссию» за перевод или юридические услуги. Помимо этого, встречаются мошеннические приложения якобы для инвестиций в газовую отрасль. Другие программы могут оформлять пользователя на дорогостоящую подписку или подключать к платным СМС-сервисам без его согласия.