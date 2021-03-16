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Сегодня в 19:47

Названы самые подделываемые смартфоны

По данным AnTuTu
Специалисты CNBeta, используя данные бенчмарка AnTuTu, составили рейтинг самых подделываемых смартфонов.

Сообщается, что с марта 2020 года по февраль 2021 года команда AnTuTu обнаружила 572 303 поддельных устройств. А это около 4,24% от общего числа проверенных в бенчмарке гаджетов.

В последнее время производители стали подделывать 5G-смартфоны. Они ставят на аппарат маркировку 5G, но на самом деле, устройство не может работать в сетях пятого поколения. Количество таких подделок уже превысило 45 тысяч.

Чаще всего подделывают устройства Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor и Oppo.

Что касается отдельных моделей, то здесь самой подделываемой является Huawei P10, На втором месте стоит iPhone X. Далее следуют Galaxy S9+ и Galaxy Note 10+.