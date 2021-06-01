По данным аналитиков, объём рынка смартфонов в России в первом квартале составил 7,251 млн устройств. Это на 10,4% больше, чем было за аналогичный период в прошлом году. Также специалисты сообщили, что в Россию поставили почти два миллиона кнопочных телефонов.

Помимо этого, аналитики рассказали, что средняя розничная цена Android-смартфона выросла почти на $32 и составила $200.

Между тем Samsung продолжила увеличивать свою долю на рынке смартфонов и осталась лидером. Xiaomi тоже укрепила свои позиции. Вместе эти компании заняли большую часть рынка смартфонов.

IDC поделилась и графиком самых популярных в России брендов смартфонов: