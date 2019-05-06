Названы самые популярные смартфоны на Android

Кандидатов для рейтинга отбирали на основании количества тестов на AnTuTu, которые совершили китайские пользователи за прошедший месяц. Возглавил список Samsung Galaxy Note 9. На втором месте оказался Meizu 16th, производитель которого борется с финансовыми проблемами. Третье место занял ещё один Samsung — Galaxy S9+. Далее расположились Xiaomi Mi 8 Transparent Version и Meizu 16th Plus.

Новинка Xiaomi Mi 9 заняла только 8 место, а топовый флагман Samsung Galaxy S10+ с хорошей камерой — 9 место. Замыкает рейтинг Huawei Mate 20X.