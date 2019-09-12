Названы самые популярные смартфоны у европейцев

Это Samsung, Huawei и Xiaomi. Они занимают топ-3 рейтинга производителей в течение последних трёх кварталов. Так, Samsung имеет 40-процентную долю рынка смартфонов в Европе. Huawei вместе со своим суббрендом Honor — 20-процентную. Однако с первого квартала доля китайской компании всё-таки сократилась из-за конфликта с США. Xiaomi занимает 11% рынка.

А вот Apple и того меньше — только 6%. За купертиновцами следует Nokia c 2-процентной долей, ну а оставшиеся 21% распределились между другими производителями.