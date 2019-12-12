Названы самые популярные у россиян характеристики смартфонов

Как пишет «РИА Новости» чаще всего в 2019 россияне покупали модели с тройным модулем основной камеры, экраном диагональю от 5,5 дюйма, объёмом встроенной памяти не менее 64 Гб и модулем NFC.

Что касается камер, то покупатели также предпочитают выбирать аппараты с поддержкой 3-кратного и 5-кратного зума. Доля устройств с экранами размером больше шести дюймов на рынке за последние десять месяцев выросла с 5% до 46,3%. Увеличивается и количество смартфонов с NFC. С января по октябрь 2019 года доля проданных аппаратов с такой опцией выросла до 49,1% (в прошлом году было 30,5%).

В следующем году эксперты ожидают распространения 5G-смартфонов.