Названы самые популярные у россиян модели смартфонов Honor

В пресс-релизе бренда сообщается, что в первом квартале 2020 года доля Honor в сегменте смартфонов составила лидерские 30,1%. Самыми продаваемыми стали модели Honor 8A и Honor 10 Lite — они заняли 16,3% и 14,4% от общих продаж смартфонов бренда.

Также, по данным GfK, в последнем квартале три модели Honor входят в топ-5 российских бестселлеров.

Помимо этого, у бренда вырос объём поставок портативных компьютеров на российский рынок — за год он увеличился в 5,6 раза.