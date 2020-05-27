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Названы самые популярные у россиян модели смартфонов Honor
В первом квартале Honor стал лидировать по поставкам смартфонов на российском рынке
Суббренд Huawei — Honor — сообщил, что стал лидером по поставкам мобильных устройств на российский рынок в начале 2020 года. Также в компании назвали самые популярные у россиян модели Honor.
В пресс-релизе бренда сообщается, что в первом квартале 2020 года доля Honor в сегменте смартфонов составила лидерские 30,1%. Самыми продаваемыми стали модели Honor 8A и Honor 10 Lite — они заняли 16,3% и 14,4% от общих продаж смартфонов бренда.
Также, по данным GfK, в последнем квартале три модели Honor входят в топ-5 российских бестселлеров.
Помимо этого, у бренда вырос объём поставок портативных компьютеров на российский рынок — за год он увеличился в 5,6 раза.