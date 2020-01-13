Названы самые популярные у россиян в 2019 году производители смартфонов

Всего за 2019 год в России продали 30 млн смартфонов на общую сумму около 495 млрд рублей. Это на 1,5% в штуках и на 7% в деньгах больше, чем годом ранее. Кроме того, за прошлый год выросла средняя цена купленного аппарата — на тысячу рублей. Она оказалась равна 16 500 рублям.

В натуральном выражении самым популярным производителем смартфонов стал Samsung. Его доля равна 30%. Почти столько же пришлось на устройства Huawei (вместе с суббрендом Honor). В целом, китайские смартфоны заняли половину рынка.

В денежном выражении лидером остался Apple.