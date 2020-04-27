Названы самые популярные у россиян варианты iPhone SE 2020

Согласно пресс-релизу компании, самыми популярными стали модели в чёрном цвете. На них приходится почти половина продаж — 46%. На iPhone SE 2020 в красном и белом цветах приходится 28% и 26% соответственно.

Что касается объёма памяти, то россияне чаще всего выбирали вариант с 64 ГБ — самый дешёвый. В «Связном» его предлагают за 39 990 рублей.

Также отмечается, что наиболее высокий спрос на iPhone SE 2020 показали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и Волгограда. В пресс-релизе сказано, что на новый смартфон действует рассрочка.