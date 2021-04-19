Названы самые популярные в Африке производители смартфонов

Лидер рынка в Африке — компания Transsion Holdings. Ей принадлежат три бренда — Tecno, Itel и Infinix. Все они имеют самую большую рыночную долю на континенте. В 2020 же году один из брендов даже смог обойти Samsung. Это Tecno с 18-процентной долей рынка.

Доля Samsung с 2019 года упала с 18% до 15%. Huawei тоже потеряла свои позиции в Африке, хоть и не так сильно. Xiaomi наоборот смогла незначительно нарастить долю — с 2% до 4%.