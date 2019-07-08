Названы самые популярные в России смартфоны для работы

Чтобы определить марки и модели рабочих телефонов, эксперты «Манго Телеком» использовали данные по устройствам, на которых установлено мобильное приложение для подключения аппарата к корпоративным АТС. Это значит, что исследованные смартфоны применяются для взаимодействия с клиентами или контрагентами компаний, а также для связи с коллегами.

Оказалось, что большинство таких устройств — iPhone. Их применяют для работы почти в половине (41,6%) случаев. На втором месте расположились смартфоны от Samsung, на третьем — Xiaomi, на четвёртом — Huawei. Эти производители заметно уступают Apple.