Названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире

Четыре из шести бестселлеров среди устройств под управлением Android были аппаратами Samsung. Остальные два — это смартфоны Xiaomi.

Лидером списка оказалась модель Samsung Galaxy A51 (4G версия). Всего за первый квартал 2020 года было поставлено 6 млн единиц данной модели. Доля устройства среди общих продаж Android-смартфонов в первом квартале 2020 составила 2,3%.

На втором месте расположился Xiaomi Redmi 8, которому принадлежит 1,9% доля. Особенно он популярен среди пользователей в Индии и Китае.

На третьем месте расположился смартфон премиального класса Samsung Galaxy S20+ с 1,7-процентной долей. Далее следуют Galaxy A10s, Redmi Note 8 и Galaxy A20s.