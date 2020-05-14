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Названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире
Четыре модели из топ-6 — смартфоны Samsung
Компания Strategy Analytics поделилась статистикой за первый квартал 2020 года. В результате названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире за этот период.
Четыре из шести бестселлеров среди устройств под управлением Android были аппаратами Samsung. Остальные два — это смартфоны Xiaomi.
Лидером списка оказалась модель Samsung Galaxy A51 (4G версия). Всего за первый квартал 2020 года было поставлено 6 млн единиц данной модели. Доля устройства среди общих продаж Android-смартфонов в первом квартале 2020 составила 2,3%.
На втором месте расположился Xiaomi Redmi 8, которому принадлежит 1,9% доля. Особенно он популярен среди пользователей в Индии и Китае.
На третьем месте расположился смартфон премиального класса Samsung Galaxy S20+ с 1,7-процентной долей. Далее следуют Galaxy A10s, Redmi Note 8 и Galaxy A20s.
Strategy Analytics