Названы самые продаваемые смартфоны начала 2021 года

При составлении рейтинга учитывались данные глобального рынка. Первое место по продажам в январе 2021 года занял iPhone 12. За ним следуют его старшие «товарищи» — iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro. «Младшенький» iPhone 12 mini же оказался лишь на седьмом месте.

Первый смартфон не от Apple мы встречаем лишь на пятом месте — это Xiaomi Redmi 9. Есть в рейтинге и модели Samsung.