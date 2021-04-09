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Названы самые продаваемые смартфоны начала 2021 года
По всему миру
Исследователи из Counterpoint Research изучили рынок смартфонов и назвали самые продаваемые смартфоны начала 2021 года. Топ рейтинга заняли устройства Apple.
При составлении рейтинга учитывались данные глобального рынка. Первое место по продажам в январе 2021 года занял iPhone 12. За ним следуют его старшие «товарищи» — iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro. «Младшенький» iPhone 12 mini же оказался лишь на седьмом месте.
Первый смартфон не от Apple мы встречаем лишь на пятом месте — это Xiaomi Redmi 9. Есть в рейтинге и модели Samsung.
Стоит отметить, что по меркам Apple, 5,4-дюймовый iPhone 12 mini продаётся очень плохо. Ходили слухи, что компания даже сокращает производство смартфона из-за низкого спроса.