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Названы самые продаваемые смартфоны в России в мае 2020
По крайней мере в одной торговой сети
Группа «М.Видео-Эльдорадо» поделилась статистикой продаж смартфонов. Оказалось, что в прошлом месяце они выросли. Также были названы самые продаваемые смартфоны в России в мае 2020.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи мобильных устройств в прошлом месяце составили 39,2 млрд рублей. По сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года наблюдается рост на 3%. В штуках количество проданных в мае смартфонов в России составило 2,4 млн.
В топ-5 брендов вошли Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei. Что касается моделей, то самыми продаваемыми в мае стали Samsung Galaxy A51 (64 ГБ), Honor 20 lite (128 ГБ), Honor 8A (32 ГБ), Samsung Galaxy A10 (32 ГБ) и Galaxy A30s (32 ГБ).