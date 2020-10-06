Названы самые продаваемые смартфоны в России в мае 2020

По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи мобильных устройств в прошлом месяце составили 39,2 млрд рублей. По сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года наблюдается рост на 3%. В штуках количество проданных в мае смартфонов в России составило 2,4 млн.

В топ-5 брендов вошли Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei. Что касается моделей, то самыми продаваемыми в мае стали Samsung Galaxy A51 (64 ГБ), Honor 20 lite (128 ГБ), Honor 8A (32 ГБ), Samsung Galaxy A10 (32 ГБ) и Galaxy A30s (32 ГБ).