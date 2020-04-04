Названы самые продаваемые смартфоны в России за последние десять лет

Как сказано в пресс-релизе компании, с 2010 по 2019 годы россияне купили 225 млн смартфонов на сумму 2,8 трлн рублей. В целом, за десять лет продажи данных мобильных устройств выросли в шесть раз в натуральном выражении и в восемь раз — в денежном. Что интересно, средняя стоимость смартфона за десять лет увеличилась всего на 31%.

Что касается самых популярных устройств на рынке, то эксперты выделили два топа — в деньгах и в штуках. Больше всего денег в 2019 году россияне потратили на iPhone XR (64 ГБ), в 2018 — на iPhone X (64 ГБ) и в 2017 — на iPhone SE (32 ГБ). В штуках же больше всего в 2019 было приобретено Honor 7A, в 2018 и 2017 — iPhone SE (32 ГБ).