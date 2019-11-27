Названы самые провальные по продажам в России бренды смартфонов

Всего за девять месяцев в Россию было поставлено из-за рубежа 32,4 млн мобильных телефонов. Из них 21,1 млн штук — смартфоны с ценой от семи тысяч рублей.

Лидерами по продажам являются Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple. У каждого из этих брендов объём поставок превысил 2 млн штук за рассматриваемый период. Суммарный объём вырос на 13% по итогам девяти месяцев. А общая доля смартфонов (стоимостью выше семи тысяч рублей) этих производителей на российском рынке составляет 92%.

По графику видно, что у многих других брендов дела обстоят не очень. По сравнению с 2017 годом видно резкое падение поставок у Motorola (в 2018 году их почти не было), Nokia, LG, Sony, ZTE, ASUS.