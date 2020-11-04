Названы самые востребованные характеристики новых Android-смартфонов

Отчёт был сформирован на базе данных приложения AnTuTu. То есть надо понимать, что выборка была ограничена пользователями сервиса.

Что касается дисплеев, то самыми популярными были варианты диагональю 6,4 дюйма (около 17,2%). За ними следуют 6,3- и 6,5-дюймовые экраны. Вне зависимости от размера самым популярным остаётся разрешение 1080p.

Среди процессоров самыми востребованными стали модели Qualcomm. А если говорить о количестве ядер, то восьмиядерные (около 95,1%). По объёму оперативной памяти наиболее популярными были смартфоны с 4 или 6 ГБ. А вот если смотреть на встроенную флеш-память, то здесь лидер — 128 ГБ.

И в конце концов по части операционной системы самой популярной стала Android 10. Под её управлением работают 63,3% смартфонов.