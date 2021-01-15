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Названы самые востребованные среди пользователей характеристики Android-смартфонов
Размеры экранов, процессоры и др.
Команда бенчмарка AnTuTu составила рейтинг пользовательских предпочтений за четвёртый квартал 2020 года. Благодаря этому стало известно, какие характеристики Android-смартфонов наиболее привлекательны для пользователей.
За этот период самыми популярными стали смартфоны с размером экраном 6,5 дюйма. Как можно увидеть по диаграмме, люди в принципе чаще пользуются устройствами с большими дисплеями. Что касается самого популярного разрешения экрана, то это 1080p.
Среди процессоров всё очевидно — лидируют платформы Qualcomm. Но MediaTek начала внезапно набирать долю. Если говорить о составе платформ, то почти весь рынок представлен восьмиядерными процессорами.
Если говорить об объёме памяти, то в основном люди пользуются смартфонами с 6 ГБ RAM и 128 ГБ постоянной флеш-памяти.
И наконец у большинства людей установлена Android 10.
AnTuTu